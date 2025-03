Metropolitanmagazine.it - Biancaneve è una rivoluzionaria nella sua versione live action, la recensione

C’era una volta una principessa dalla pelle bianca come la neve, dai capelli neri come l’ebano e labbra rosse come il sangue. Era il 1937 e al cinema arrivava uno dei (se non il) film più importante della storia dell’animazione:e i sette nani. Poi sono passati sessant’anni e nel 1997 arrivò al cinema il primo veroDisney, la carica dei 101,“dal vero” del capolavoro animato del ’61. Da quel giorno di fine anni Novanta sono passati quasi trent’anni e i remake dei classici Disney in formatonon si sono mai fermati. Da Alice nel paese delle meraviglie fino ad Aladdin, abbiamo visto decine e decine di rimasterizzazioni. Fino ad arrivare ad oggi, dove il primo classico Disney, mai veramente toccato perché sacro, viene proposto sotto la regia di Marc Webb, già regista degli Spiderman con Andrew Garfield.