Cultweb.it - Biancaneve è ispirata a una storia vera? Ecco la verità sulla fiaba dei fratelli Grimm

Leggi su Cultweb.it

Ladiè una delle più celebri al mondo, resa immortale dainel 1812 e, successivamente, dal primo lungometraggio della Disney. Ma è possibile che questatragga ispirazione da eventi reali? Molti studiosi ritengono chepossa essere basata su una persona realmente esistita. Due ipotesi, in particolare, emergono tra le ricerche storiche, entrambe riferite a nobildonne vissute tra il XVI e il XVIII secolo in Germania.La prima teoria e, di fatto, la più accreditata, collegaa Margaretha von Waldeck, una nobildonna tedesca nata nel 1533. Figlia del conte Filippo IV di Waldeck-Wildungen, cresce in una regione nota per le sue miniere, dove i lavoratori spesso sono bambini malnutriti e deformati dalla fatica. Elementi fisici che, in qualche modo, riportano ai sette nani della