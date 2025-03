Ilgiorno.it - Bergamo non dimentica. Il Covid, le bare sui camion, lo sforzo dei sanitari: la cerimonia a cinque anni dall’emergenza

Leggi su Ilgiorno.it

non. Ada quel tragico 2020, quando la Bergamasca si trovò a vivere l’esperienza drammatica del-19 - territorio italiano più colpito e simbolo in Italia e all’estero di un’eroica capacità di resistenza e resilienza - ieri mattina, in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime del Coronavirus, il Comune del capoluogo orobico ha voluto ricordare i drammatici mesi della prima ondata della pandemia (marzo 2020) e la tragica immagine deimilitari in processione a trasportare i defunti dal cimitero Monumentale verso altre mete per la cremazione. “La memoria e la scoperta" è il titolo del percorso scelto dall’Amministrazione comunale per ricordare quei mesi. Alla manifestazione era presente anche la ministra alla Disabilità Alessandra Locatelli.