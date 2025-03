Linkiesta.it - Bere meno e meglio, e possibilmente farsi accompagnare a casa

Riguardo ai pensieri sul nuovo codice della strada, scrivo alcune mie riflessioni. La mia carriera inizia in Olanda, per passare poi a Londra e ritornare in Italia al Capri Palace.Da quando il nuovo codice della strada è entrato in vigore, sicuramente ha creato panico, prima di tutto tra i nostri ospiti e poi tra gli addetti ai lavori. In queste prime settimane si è presentato un calo di vendita, sia del vino che dei super alcolici per finire con i digestivi.Credo che il nostro sia prima di tutto un problema culturale, perché siamo carenti nel rispettare le regole, però credo che la paura disia una cosa transitoria: noi italiani non vediamo bene il rispetto delle regole, perché chi fa queste regole in primis tende a non rispettarle, e noi non amiamo l’imposizione, ma amiamo gli esempi.