Oasport.it - BENVENUTO PALLINO! Federico Cinà incanta: a 17 anni batte Comesana al debutto in un 1000 a Miami!

Leggi su Oasport.it

Dinon ne ha ancora compiuti 18, ma la maturità è quella già del grande giocatore.realizza il sogno aall’esordio in un Mastersl’argentino Francisco(n.67 del mondo) col punteggio di 7-6 (4) 7-6 (2) in 1 ora e 50 minuti di gioco. Una partita che si temeva potesse complicarsi maledettamente, quando il giovane tennista nostrano avanti 5-3 nel secondo parziale ha dovuto fare i conti con i crampi.Raggiunto sul 5-5, il siciliano ha trovato la lucidità per portare il suo rivale al tie-break e soprattutto di testa ha fatto calare il sipario. Primo successo, dunque, nel massimo circuito internazionale, diventando anche il primo classe 2007 a prevalere in un match di un torneo di questa categoria. E ora sulla sua strada ci sarà il finalista dell’anno passato in Florida, Grigor Dimitrov.