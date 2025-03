Gqitalia.it - Benjamin Pavard è il nuovo re dello stile dei Bleus a Clairefontaine

Leggi su Gqitalia.it

Si diceva chestesse preparando un grande colpo diper il suo arrivo ain vista dei due quarti di finale della Francia contro la Croazia in Nations League questa settimana. Infatti il 28enne difensore dell'Inter ha lasciato Milano e si è presentato al centro di allenamento lunedì pomeriggio con un look che farebbe invidia ai più esigenti fashionisti.Aha scelto di giocare la carta dell'eleganza minimalista, ispirandosi al guardaroba di Bottega Veneta. Il giocatore ha indossato una giacca color sabbia in twill di cotone con colletto in Intrecciato, una tecnica di intreccio della pelle tipica di Bottega Veneta, utilizzata anche per la borsa XXL, una Andiamo Voyager grande, che teneva in mano. Un paio di pantaloni a zampa color kaki e mocassini in pelle nera completavano il look, ma il pezzo forte del look era la canotta bianca indossata dal difensore francese.