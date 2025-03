Quotidiano.net - Benigni a raffica su Ventotene e il sogno dell’Europa: “Attenti al nazionalismo, la pace è in pericolo”

Roma, 19 marzo 2025 – "Saluto il Presidente della Repubblica Mattarella, so che ci sta guardando, grazie presidente''. In apertura della serata tv 'Il', Robertosaluta il capo dello stato e poi rivolge un augurio di pronta guarigione a papa Francesco.cita le parole di Bergoglio sullaper poi concludere: "Che papa che abbiamo!". Lo spettacolo diventa anche l’occasione per parlare di Europa e soprattutto della polemica suinnescata oggi dalle parole della premier Giorgia Meloni nell’Aula di Montecitorio. "Ne abbiamo fatte di belle cose noi europei, è giusto ricordarsi chi siamo, c'è da essere orgogliosi di essere europei – dice–L'Europa è il continente più piccolo del mondo che ha acceso la miccia di tutte le rivoluzioni, ha trasformato il pianeta, da tremila anni è la fucina dove sono stati forgiati alcuni fra i più grandi pensieri dell’umanità, inventando la logica, la ragione, il dubbio", e ancora "la libertà, la democrazia, il teatro lo sport, la chimica moderna, la coscienza di classe, spaccando l'atomo, dipingendo la Sistina.