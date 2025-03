Anteprima24.it - Benevento, sequestrate oltre 77 tonnellate di rifiuti speciali

Tempo di lettura: 3 minutiI Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di, impegnati quotidianamente nel controllo economico del territorio per prevenire e reprimere i traffici illeciti in genere, dopo un capillare monitoraggio hanno portato a termine due distinte operazioni polizia ambientale.La prima attività è scaturita dal controllo su strada di un autoarticolato, condotto da un soggetto di nazionalità italiana che viaggiava lungo il raccordo autostradale 09 dicon a bordo“misti” prodotti in Piemonte e destinati in provincia di Avellino per lo smaltimento.Da un primo controllo visivo deitrasportati effettuato dai militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria diveniva constatato che si trattava dic.d. “”.