Anteprima24.it - Benevento, la lettera al ‘San Pio’: “Nel reparto di Neurologia gentilezza e comprensione”

Tempo di lettura: 3 minutiUnadi ringraziamento per elogiare il personale medico e sanitario della UOCdell’Aorn San Pio diper l’impegno amorevole profuso nei confronti del papà: la figlia di un paziente ha scritto al Direttore Generale Maria Morgante nel giorno dedicato a tutti i papà.“Carissimi dottori, infermieri e tutto il meraviglioso personale deldi.Non ci sono parole sufficienti per esprimere la nostra profonda gratitudine per tutto cio’ che avete fatto per nostro padre e per noi familiari. Oltre alla vostra straordinaria professionalità e dedizione, abbiamo trovato un’umanità rara e preziosa che ha reso questo momento difficile un po’ più lieve e sopportabile.Un ringraziamento speciale va a voi per averci concesso la possibilità di stargli accanto anche quando le regole non lo prevedevano.