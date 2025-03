Oasport.it - Bellucci, serve una svolta con Tseng a Miami: bottino scarno da Rotterdam in poi

Mattiasarà al via del main draw deiOpen 2025 di tennis: l’azzurro sarà opposto al qualificato taiwanese Chun-Hsin, nel match che metterà in palio la sfida contro l’ellenico Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero 9, al secondo turno.In questo primo scorcio d’annata 2025 l’azzurro ha accumulato 271 punti per il ranking (e la Race) ATP, frutto soprattutto dell’exploit fatto registrare a, torneo di categoria ATP 500 nel quale si è spinto fino alle semifinali partendo dalle qualificazioni, incamerando 225 punti (200+25).Prima e dopo l’azzurro non è stato altrettanto performante: a gennaio sono arrivate le eliminazioni al primo turno nei Challenger 125 di Canberra e Quimper ed al secondo turno delle qualificazioni degli Australian Open, mentre nell’ATP 250 di Montpellier è uscito agli ottavi.