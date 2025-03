Dilei.it - Beautiful, l’attrice Jacqueline MacInnes Wood incinta per la quinta volta

mamma inarrestabile. La popolare Steffy Forrester diha annunciato la suagravidanza., classe 1987, ha già avuto quattro figli dal marito Elan Ruspoli con il quale ha deciso ora di allargare la famiglia. Forse alla ricerca della tanto desiderata bambina dopo ben quattro maschietti.Quinto figlio in arrivo per Steffy diper la. L’annuncio, del tutto inaspettato, è arrivato nella sua newsletter settimanale: “Sonodi quasi 7 mesi! La nostra famiglia è più che emozionata e i miei figli sono al settimo cielo. È un momento così speciale a casa nostra: tanto amore, energia e trepidazione!”.Ha continuato dicendo che in questi mesi di dolce attesa sta seguendo un’adeguata alimentazione e non ha mai smesso di allenarsi seppur con le dovute accortezze.