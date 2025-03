Sbircialanotizia.it - Beautiful: Brooke e Taylor, una rivalità senza fine

Leggi su Sbircialanotizia.it

La storia diha vistoscontrarsi più volte nel corso degli anni, soprattutto a causa dell’amore per Ridge. Eppure, a ogni nuova occasione, sembrano ritrovarsi su fronti opposti anche per questioni che non riguardano direttamente l’uomo conteso. In queste puntate, l’accesa discussione sul ruolo di Hope nella famiglia Forrester ha riacceso . L'articolo, unaè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.