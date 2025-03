Superguidatv.it - Beautiful, anticipazioni americane: una nuova minaccia per Finn e Steffy

Sembra proprio non esserci pace per, che nelle prossime puntatedovranno fare i conti con una. Dopo l’incubo Sheila Carter, madre biologica del medico, ci sarà Luna a minare la loro serenità familiare. Il dottoregan riuscirà a lasciare sua figlia al proprio destino?Trame: Luna arrestata per duplice omicidioLuna farà il suo ingresso a Los Angeles e non tarderemo a sentir parlare di lei. La figlia di Poppy Nozawa sarà infatti ben presto accusata di un duplice omicidio e del rapimento di. Le indagini sul duplice omicidio a Il Giardino porteranno la ragazza dietro le sbarre. A peggiorare la sua situazione ci sarà anche l’accusa di aver sequestrato.Tuttavia la pena di Luna sarà presto tramutata in arresto ai domiciliari presso la villa di Bill, grazie all’influenza dell’editore.