Biccy.it - Beatrice Luzzi risponde a Stefania Orlando che aveva detto: “Opinionista? Ci prova”

Leggi su Biccy.it

questa settimana ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi dove ha parlato del Grande Fratello e confermato che sì, il suo reality è “cominciato involontariamente a Pomeriggio Cinque“. “È stato proprio così, sia quando ho messo in discussione il rapporto tra Lorenzo e Shaila sia quando ho, in qualche modo, difeso Shaila contro le parole che le venivano dette da” – ha dichiarato– “Su di lei mi sono molto esposta prima di entrare nella Casa. La differenza tra me eè che io non mi metto in competizione e non ho bisogno di accusare nessuno per emergere. Mi sono accorta anche in un confronto diretto avuto con lei in puntata che non ha saputo argomentare il suo pensiero, assecondando il “sentito dire” dei suoi fan, facendo leva sul loro sentimento.