Beach Tennis

La cesenate Amina Camagni si è laureata campionessa italiana dinella categoria under 14, ottenendo anche un secondo posto nel doppio femminile riservato alle atlete della sua età. Ennesima soddisfazione dunque per gli sportivi del nostro territorio, che sempre più spesso si stanno dimostrando competitivi nelle più svariate discipline, andando a caccia di titoli e riconoscimenti in ambito nazionale. Camagni è riuscita a salire sul gradino più alto del podio con pieno merito, coronando un percorso iniziato dopo essersi cimentata in svariate altre discipline. Il suo curriculum si apre infatti nel mondo del nuoto e in quello della ginnastica ritmica, discipline alle quali sono seguiti poi quattro anni di pattinaggio impreziositi da saggi e una serie di partecipazioni a gare nel territorio.