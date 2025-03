Veneziatoday.it - Beach tennis, Ingravalle e Stabelini bronzi ai campionati italiani indoor di Ostia

Leggi su Veneziatoday.it

, Nicolamedaglia di bronzo aiunder 14 in coppia con lo spezzino Riccardo Cantoni. Bronzo anche per la mirese Mirela De Souza.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodaySi sono conclusi i primi giorni di marzo i.