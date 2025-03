Bergamonews.it - Bcc Treviglio, 2024 record con un utile ante imposte che sfiora i 22 milioni di euro

Leggi su Bergamonews.it

. Il Consiglio di amministrazione della Bcc diha approvato il progetto di Bilancio di Esercizioi cui risultati, comunicati alle sigle sindacali ed alla consulta soci nel corso della giornata odierna, saranno presentati ai Soci durl’assemblea del prossimo 1 maggio, che si svolgerà nella tradizionale location del PalaFacchetti di. Il risultato economico, il migliore nella storia della banca, rappresenta il frutto della strategia di sviluppo adottata negli ultimi anni che ha permesso, nell’esercizio in chiusura, un ulteriore incremento del margine da intermediazione che segna un incremento del 5,32% e si avvicina ai 67di.L’, pari a 21,84, maturato in assenza di elementi straordinari legati all’andamento dei tassi di interesse che avevano caratterizzato i precedenti esercizi, tiene conto anche di accantonamenti prudenziali effettuati a voce 130 per 8,82di(+ 52,12%).