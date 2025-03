Pianetamilan.it - Bayern Monaco, il nuovo inno sulle note di una celebre canzone italiana | VIDEO

Leggi su Pianetamilan.it

Nell'ambito dei festeggiamenti per i 125 anni del club, ilha lanciato anche il: che spettacolo all'Allianz Arena!Tra le varie iniziative organizzate dalper festeggiare i 125 anni di storia del club, c'è anche quella dei tifosi, che hanno scritto ildel club. Ma, sorpresa delle sorprese, laè totalmente ispirata a "Montagne Verdi", ilbrano di Marcella Bella presentato nel 1972 al Festival di Sanremo. E non solo, il ritornello viene addirittura cantato in italiano dal famoso tenore Jonas Kaufmann. Guarda il