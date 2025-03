Bayer a Wired Health 2025, IA e terapie geniche nuove frontiere

Leggi su Ildenaro.it

MILANO (ITALPRESS) – Di fronte a sfide sempre più importanti nel mondo della salute, trovarestrade diventa di fondamentale importanza, partendo dall’ascolto dei pazienti e sostenendo la ricerca con investimenti e partnership strategiche. E’ questo il focus di, che ha preso parte all’edizionedi “”, evento organizzato oggi a Milano. Tra i panel che hanno visto la presenza di ricercatori e stakeholders, una frontiera di particolare interesse è quella dellee cellulari.“Si tratta di una vera innovazione in medicina che ci permette di trattare malattie fino ad oggi incurabili perchè possiamo intervenire sui geni o modificare le cellule di un paziente per esempio correggendo una mutazione genetica o addestrando cellule dell’immunità ad attaccare meglio i tumori”, ha affermato Luigi Naldini, Direttore Istituto San Raffaele Telethon per la Terapia Genica, definendo questo campo delle ricerca medica “una realtà clinica, sono ormai migliaia i pazienti trattati sia per malattie genetiche che per forme tumorali con queste innovazioni terapeutiche terapeutiche”.