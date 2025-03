Lanazione.it - Batignano, un paese in lutto: "Qui ci si conosce tutti. E’ un dolore terribile che spacca il cuore"

Unintero in. Ieri é arrivata la notizia della morte di Aurora Bellini, diciannovenne dimentre era sul traghetto nella traversata della gita scolastica che da Napoli doveva portare gli studenti a Palermo. Per lei non c’è stato nulla da fare, un malore l’ha portata via, facendola accasciare a terra davanti ai suoi compagni di scuola. "Mi viene da piangere, non riesco nemmeno a parlare– dice Gino Famiani – Aurora era una bella ragazza, spavalda come la sua gemella. Levo bene". "Non ci sono parole– afferma Gianluca Famiani – una cosa del genere non ce la aspettavamo. La mia figlia più piccola é d’età ed era amica con Aurora e la gemella, da piccole si vedevano spesso poi crescendo i contatti tendono un po’ a perdersi. Sono amico dei genitori. Già rende tristi sentire di queste disgrazie quando non si conoscono le persone, poi quando ti succede da vicino é ancora più forte.