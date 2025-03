Basta capelli lunghi è il momento dei capelli corti

Leggi su Gqitalia.it

C'era un tempo in cui le lunghe chiome erano sinonimo di fascino e ribellione, ma oggi no, sono i tagli dia dominare la scena. Non è solo una questione di praticità, isono diventati un simbolo di stile e modernità. Dalle icone del cinema a noi uomini comuni, il fascino del capello corto non conosce battute d’arresto. Anche le celebrity di Hollywood, un tempo fedeli aie curati, oggi cedono sempre più spesso al fascino del corto. E con l’uso sempre più diffuso delle parrucche nel cinema, gli attori non hanno più la necessità di lasciar crescere iper esigenze di copione.Corto sì, ma spettinatoUn dettaglio interessante? L’ordine sembra essere passato di moda. Che siano rasati o di media lunghezza, i migliori tagli dioggi si portano rigorosamente messy.