Basket | Tortona batte l’AEK in Champions League e si giocherà i quarti contro Würzburg

Si è appena conclusa al Pala Ferraris di Casale Monferrato la sfida valevole per la quinta giornata degli ‘ottavi di finale’ dellaballtraAtene, match importante per i piemontesi per continuare la corsa verso idi finale. I greci erano primi, già qualificati, a punteggio pieno, mentre con due successi e due sconfittesi sta giocando conil secondo posto utile. Ecco come è andata.Parte bene, che nei primi tre minuti blocca l’attacco greco e si porta sul 7-2. Reagiscono gli ospiti che tornano sotto, ma un nuovo allungo dei padroni di casa rilancia la fuga. Un nuovo parziale favorevole avale la doppia cifra di vantaggio, ma quasi allo scadere il canestro di Kuzminskas vale il 27-21 con cui si va al primo stop.Buon momento perAtene, che a inizio secondo quarto ricuce completamente il gap, ancora una volta con Kuzminskas, ma poi è Biligha a tenereavanti, mentre poi sono Baldasso e Gorham ad ampliare il gap.