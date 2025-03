Ilgiorno.it - Barzanò, gli scrittori diventano bibliotecari per un giorno

Leggi su Ilgiorno.it

, 19 marzo 2025 – Un ciclo di incontri la domenica mattina, per ascoltare i consigli di lettura di chi i libri li scrive, li legge per professione, li recensisce e li cura in ogni dettaglio prima di affidarli alla stampa:che consigliano, protagonisti di “o per un”, proposto da Commissione Cultura e Biblioteca di, a partire da domenica 23 marzo.e professionisti della scrittura, accompagneranno i lettori tra gli scaffali della biblioteca, raccontando i libri che hanno amato. Un progetto nato per proporre nuovi e diversi momenti di fruizione della biblioteca e di valorizzazione della lettura, nell’ambito delle iniziative di Città che legge, la qualifica ministeriale ottenuta dal Comune diper il secondo triennio. Gli incontri, la cui partecipazione è aperta a tutti senza prenotazione, saranno inoltre l’occasione per visitare le mostre allestite mensilmente negli spazi della biblioteca.