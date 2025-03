Inter-news.it - Barzaghi: «Inter, sosta nel momento giusto! A Bergamo una cosa»

ha parlato dell’e del suodi forma. I nerazzurri allenati da Simone Inzaghi, prima della, hanno regolato l’Atalanta aper 2-0. Il suovento.– Matteoa Sky Sport, oltre ad aggiornare sulla questione legata al rinnovo di Simone Inzaghi, si è collegato anche al rendimento dell’. I nerazzurri, prima dellaper le nazionali, hanno battuto l’Atalanta aper 0-2 facendo una prova straordinaria in termini di gioco, solidità ed esperienza. Il giornalista commenta in questo modo quanto fatto dai nerazzurri in questo. Ecco le sue parole: «Laè arrivata nelcon la squadra che ha messo tutte le forze per quella sfida. E quando l’mette tutta la sua forza e tutti i suoi mezzi diventa una squadra veramente difficile da battere».