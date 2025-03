Ilgiorno.it - Barriere architettoniche, ecco le criticità

Larghezza del percorso limitata, marciapiedi sconnessi e mancanza di accesso a livello: queste le principalirilevate da un sondaggio inserito poi nella relazione generale del piano per l’eliminazione delle(Peba), approvato recentemente in Consiglio comunale a Codogno. Altri utenti hanno risposto di trovare ostacoli sui marciapiedi e mancanza di separazione dai percorsi veicolari oltre alle fermate degli autobus prive di informazioni e protezione. Il Comune, nel Piano, si è ripromesso di intervenire con soluzioni risolutive concentrando l’attenzione, in una prima tranche, sui percorsi più utilizzati dagli utenti e cioè dalla stazione al centro verso il cimitero e l’ospedale oltre a privilegiare l’asse tra via Pallavicino, via Roma e via Vittorio Emanuele.