Noinotizie.it - Bari: un faro in regalo per il murales di Santa Rita Quartiere San Paolo

Di seguito il comunicato:Finalmente dopo mesi anche ildialSandiha il suoche potrà illuminare tutta la sua bellezza.Ricordiamo che ildiè stato unai devoti e residenti,gente comune undel Ex Sindaco di, Antonio Decaro, dopo una richiesta Fatta da una devota diAnni fa .Ildiè stato inaugurato il 5 Agosto scorso dal Sindaco diVito Leccese .Il ComitatoRingrazia Ex Sindaco diAntonio Decaro, Il Sindaco diVito Leccese , il presidente del terzo Municipio Luisa Verdoscia, i Consiglieri del terzo Municipio, Radio Mi Piace di Tommy Tedone, tutti i sostenitori del Giardino diche si trova alSan.Il Comitatovi aspetta il 21 & 22 Maggio Festa in onore ada Cascia.