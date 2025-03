Ilgiorno.it - Bancarotta fraudolenta: prescritte le accuse per l’ex assessore regionale Massimo Ponzoni

Desio (Monza Brianza), 19 marzo 2025 - Il Tribunale di Monza ha dichiarato la prescrizione del reato diper l'exlombardo e coordinatore provinciale del Pdl in Brianzae l'assoluzione per la ex moglie Anna Maria Cocozza. Il processo era stato celebrato a 15 anni dalle indagini che avevano visto al centro, condannato con sentenza definitiva nel 2018 a 5 anni e 10 mesi di reclusione per corruzione sull'urbanistica al Comune di Desio eper il fallimento delle sue società immobiliari, pena ormai interamente scontata dopo il carcere con l'affidamento ai lavori di pubblica utilità. Nel ricorso per Cassazione i giudici avevano dichiarato nullo il decreto di giudizio immediato e quindi la sentenza del Tribunale di Monza in merito rispettivamente al fallimento delle immobiliari Piermarini e Pellicano, rimandando gli atti alla Procura monzese.