Ballerina | Il trailer del nuovo film della saga John Wick

01 Distribution ha da poco diffuso ilufficiale di From the World of, lo spin-off con protagonista Ana de Armas.Il, come oramai noto, andrà ad espandere ulteriormente l’avvincenteaction legata al famoso killercoinvogliando l’attenzione dello spettatore sulle avventure di Eve Macarro (Ana de Armas), una killer che ha affinato il suo addestramento nelle letali tradizioniRuska Roma. Il(nella sua versione italiana), inoltre, offre anche un chiarimento, semmai ce ne fosse ancora bisogno, sulla presenza di Keanu Reeves nel, essendo il suo personaggio morto in “4“. From the World ofdi fatto, è ambientato cronologicamente tra gli eventi di3: Parabellum e quelli di4From the World ofè stato diretto da Lee Wiseman, con Shay Hatten (: Capitolo 3) in cabina di sceneggiatura.