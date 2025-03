Bubinoblog - BALLANDO ON THE ROAD FESTEGGIA I SUOI 10 ANNI DI SUCCESSI NEL MONDO DELLA DANZA

Quest’anno *”on the”* celebra un traguardo straordinario: *10* di passione, emozioni e! Il tour, ideato per portare la magia del ballo nelle città d’Italia, ha conquistato il cuore di milioni di persone, diventando un punto di riferimento per tutti gli appassionati die intrattenimento.Dal suo debutto, “on the” ha attraversato l’Italia da nord a sud, coinvolgendo tantissimi talenti, amatori e professionisti che, con la loro passione, hanno contribuito a rendere ogni tappa un evento speciale. Il tour ha portato laal centro dei centri commerciali più importanti, creando un legame unico con il pubblico e trasformando ogni esibizione in un’esperienza di partecipazione collettiva.Adrenalina, energia e tanta voglia di arrivare, con queste premesse prende il via la decima edizione di “on the2025, il talent show itinerante più seguito di sempre.