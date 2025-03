Ilnapolista.it - Bagnaia: «Forse ad Austin userò la moto del 2024, perché attualmente ho sensazioni strane»

A Francesconon bastano i 43 punti accumulati tra Thailandia e Argentina. L’ex campione del mondo paga già 31 lunghezze da Marc Marquez che vola a punteggio pieno in testa alla classifica piloti delMondiale, secondo il fratello Alex.Come ricorda la Gazzetta dello Sport, “tutto ruota intorno alla nuova Ducati. La GP25 è un’evoluzione del modello, anche se le differenze al momento sono minime, come rimarcato dagli stessi piloti.però ha incontrato diverse difficoltà”.L’italiano dopo il Gp dell’Argentino ha avanzato una proposta per sistemare la situazione. «Non riesco a guidare come al solito, non avverto la fiducia dell’anno scorso. Quando avrò le giuste, tornerò a lottare per la vittoria. Non sono un pilota da terzo o quarto posto. Fatico a controllare bene la gomma posteriore ed è stranosto guidando unasimile a quella del».