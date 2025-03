Anteprima24.it - Azzurro Donna Campania: “Solidarietà ad Anna Iachetta, il rispetto istituzionale non è negoziabile”

Tempo di lettura: < 1 minutoIl coordinamento di, e la coordinatrice regionale Carla Ciccarelli esprimono “pienaal consigliere provinciale di Forza Italia,, dopo l’aggressione verbale subita dal presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, nel corso della riunione alla Rocca dei Rettori.È grave e inaccettabile che un amministratore venga attaccato con toni offensivi solo per aver sostenuto con fermezza le proprie proposte. La politica deve essere confronto, anche acceso, ma sempre basato sule sul decoro” – dichiara il coordinamento di. “La determinazione non può diventare un pretesto per giustificare atteggiamenti intimidatori. Forza Italia continuerà a difendere il diritto di ogni amministratore a esprimere le proprie posizioni senza pressioni o aggressioni.