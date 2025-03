Sport.quotidiano.net - Azzurri, contro la Germania vale doppio. L’asse Inter-Napoli infiamma il Meazza

Si scalda lentamente Milano nella tiepida alba primaverile. Dopo le gioie dei nerin Champions League e prima delderby di Coppa Italia, la città si prepara domani a riabbracciare la Nazionale 123 giorni dopo aver ospitato l’ultimo match del girone di Nations League con la Francia. La competizione è la stessa, in palio le Final Four, e per un grande "classico" d’Europa come Italia-sono già stati venduti oltre 50mila biglietti, saranno presenti anche trenta tifosi non vedenti e ipovedenti nell’ambito del progetto ’Connect Me Too’. "E’ una partita che si racconta da sola, la storia del calcio mondiale - sottolinea Gabriele Gravina, il presidente della Figc -. Spalletti ha un entusiasmo che può contagiare tutti, ma ha bisogno di tempo". Il ct è carico come nei giorni migliori, sa che per contrastare i panzer tedeschi - in attesa del match di ritorno in programma domenica 23 marzo al Westfalenstadion Dortmund - ha bisogno anche del sostegno e del calore dei tifosi.