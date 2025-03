Aviaria nella Bassa lombarda un conto da 125 milioni Confagricoltura | serve un fondo d’emergenza

Ilgiorno.it - Aviaria, nella Bassa lombarda un conto da 12,5 milioni. Confagricoltura: serve un fondo d’emergenza

Unsalato da 12,5di euro. Tanto è costato il virus dell’influenzatra le province di Mantova e Cremona durante l`ultima stagione, tra 2024 e 2025. I dati sono stati resi noti oggi durante il convegno promosso daMantovasua sede. I danni dell’sono stati quantificati dall’Ats Val Padana e testimoniati dagli esperti dell’Ats Vincenzo Traldi e Stefano Cornetti. Si parla 9.462.443 euro per la stima degli indennizzi agli allevatori, di cui 8,75per gli animali abbattuti, 540.000 euro per le uova perse e 176.000 euro per i mangimi. A questa cifra vanno aggiunti poi 3.007.330 euro rappresentati dalle spese sostenute dall’Ats per l`abbattimento, il trasporto e lo smaltimento di animali e uova. L’epidemiastagione 2024-2025 ha colpito 18 allevamentiprovincia di Mantova.