Aviaria, la FAO lancia un allarme per rafforzare la sicurezza

ROMA (ITALPRESS) – La rapida diffusione del virus altamente contagioso dell’influenzaha colpito milioni di polli in tutto il mondo, causando ingenti perdite economiche e mettendo a rischio laalimentare, per questo, è necessariola bio, il monitoraggio, la sorveglianza, i meccanismi di risposta rapida e la comunicazione del rischio, per salvaguardare il settore avicolo e proteggere i mezzi di sussistenza e le economie.È l’avvertimento della FAO – l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, che ha organizzato un incontro sul tema nel suo quartier generale di Roma.Negli ultimi 4 anni c’è stato un cambiamento nell’in termini di diffusione geografica, con un aumento del contagio sui mammiferi e ingenti perdite di uccelli domestici, con un impatto sullaalimentare e un aumento dei prezzi dei prodotti avicoli.