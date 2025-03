Iodonna.it - Aveva 76 anni ed era malata da tempo

Leggi su Iodonna.it

È scomparsa ieri all’età di 76l’attrice Nadia Cassini, corpo simbolo della commedia sexy italiana e partner sullo schermo di Lino Banfi in tanti film diventati cult come L’infermiera nella corsia dei militari e La dottoressa ci sta col colonnello. Fisico scultoreo e un sedere che ha fatto sognare milioni di italiani, Nadia si era ritirata dalle scene alla fine degli80 (ma non è mai stata dimenticata dal pubblico). Lino Banfi in lacrime per il brano di Cristicchi: «Mi vergogno, ma lasciatemi piangere» X Leggi anche › Lino Banfi bisnonno: le prime foto social con la nipotina per augurare Buon Natale È morta Nadia Cassini: chi era, età, filmPseudonimo di Gianna Lou Müller, Nadia Cassini nasce nel 1949 durante una tournée dei genitori, ballerini e attori di vaudeville, a Woodstock, nello stato di New York.