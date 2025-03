Messinatoday.it - Autostrada Messina-Catania, il 23 marzo chiusura notturna del tratto Tremestieri-Roccalumera

Leggi su Messinatoday.it

Alla fine è servita solo una domenica per mettere in sicurezza l'da alcuni massi pericolanti nei pressi di Scaletta Zanclea. Lo scorso 16il traffico è stato dirottato lungo la Statale 114 traproprio per permettere la rimozione delle.