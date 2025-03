Ilrestodelcarlino.it - Autolesionismo e giusta diagnosi: così Arianna è stata curata al Murri

Fermo, 19 marzo 2025 –non lo sa dire quando e perché ha cominciato a star male, non sa quando sono iniziati i suoi momenti di rabbia incontenibile e poi la depressione più feroce. Quello che sa oggiPiselli, 19 anni, originaria di Cattolica, è che per almeno dieci anni non ha vissuto, anzi ha cercato di morire, e che oggi finalmente all’ospedale di Fermo ha trovato la strada per rinascere, unasicura e una cura.e sua madre hanno bisogno di raccontare che uno psichiatra, Alfredo Di Vincenzo, le ha riportate alla vita, dopo anni di strazio, di dolore e di sofferenza: «I miei genitori mi hanno sempre detto che da piccola avevo scoppi di rabbia inspiegabili, che battevo la testa per terra o contro il muro in maniera esagerata. Poi crescendo mi ricordo di aver sopportato episodi di bullismo brutti, prendevano di mira il mio corpo, il mio aspetto e nessun adulto a scuola mi difendeva».