Autobus in fiamme, paura per decine di passeggeri: a bordo anche studenti

inperdi: a– Momenti dia Cappella Maggiore, in provincia di Treviso, dove un bus di linea è andato in. All'improvviso un fumo bianco si è sprigionato dalla parte posteriore del mezzo e così il conducente, resosi conto prontamente della drammaticità della situazione, ha accostato, aprendo le porte. I, almeno una ventina tra cui diversi, si sono messi rapidamente in salvo. inperdi: aNella mattinata di ieri, martedì 18 marzo 2025, undella MOM-Mobilità di Marca è andato a fuoco in via Anziano, in località Cappella Maggiore, provincia di Treviso.