Lanazione.it - Auto e moto in riparazione, ma l'officina è abusiva. Blitz della Finanza

Perugia, 19 marzo 2025 -meccanica piena di lavoro, peccato che fosse. L'hanno scoperta le Fiamme Gialle nel comune di Bettona. L’operazione, condotta dai militariTenenza di Assisi, ha preso piede dopo una serie di sopralluoghi e appostamenti. Gli investigatori hanno incrociato i dati raccolti con le informazioni presenti nelle banche dati del Corpo, confermando la presenza di un'attività non in regola. L'accesso all’immobile ha rivelato che l’operava senza i requisiti legali necessari per garantire la sicurezza dimobilisti eciclisti. Più in particolare, è stata accertata nel corso dell’interventol'assenza delle qualifiche richieste per l’esecuzione dei lavori meccanici che sono posti a garanziaqualità degli interventi e quindisicurezza dei veicoli sottoposti a manutenzione.