Austria-Serbia il pronostico di Nations League | GOL e combo da provare

Se i campionati andranno in vacanza fino al termine di marzo, il calcio non ci lascerà a bocca asciutta, con lache propone un programma piuttosto fitto. Oltre ai match valevoli per l’andata dei quarti di finale, tra i quali ci sarà anche Italia-Germania, a prendersi la scena nella serata di domani, giovedì 20 marzo, saranno anche le sfide che permetteranno di capire quali formazioni riusciranno a salire di lega e quali invece saranno condannate alla retrocessione. Sul confine tra la lega A e la lega B ci sono, che si affronteranno alle ore 20.45 all’Ernst Happel Stadion.Padroni di casa che nella fase a gironi del gruppo 3 della lega B si sono classificati al secondo posto, alle spalle della Norvegia, con una bella rimonta nelle ultime quattro partite disputate, dove hanno ottenuto 10 degli 11 punti totali.