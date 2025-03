Abruzzo24ore.tv - Aumento Tasse in Abruzzo: Sindaci Sul Piede di Guerra!

Pescara - Idell'ALIsi oppongono fermamente all'incremento delleproposto dalla Regione, dichiarandosi pronti a una mobilitazione generale per tutelare le famiglie già provate da bollette elevate e inflazione crescente. I primi cittadini dell'Associazione delle Autonomie Locali Italiane (ALI)hanno espresso una netta contrarietà all'delle imposte previsto dalla Giunta regionale. In un momento in cui le famiglie affrontano difficoltà economiche legate a bollette onerose e un'inflazione in costante crescita, iritengono inopportuno gravare ulteriormente sui cittadini con nuove. La decisione della Regione di incrementare l'addizionale IRPEF ha suscitato preoccupazione tra gli amministratori locali, che temono un impatto negativo sul ceto medio e sulle fasce più deboli della popolazione.