Abruzzo24ore.tv - Aumento tasse in Abruzzo: scoppia la bufera politica!

L'Aquila - La Regionedecide di incrementare leper coprire il deficit sanitario, scatenando tensioni all'interno della maggioranza di centrodestra e proteste da parte dei sindacati e dell'opposizione. In, la decisione di aumentare leregionali per coprire il crescente deficit sanitario ha generato un acceso dibattito politico e sociale. Durante una riunione della maggioranza di centrodestra, durata oltre quattro ore, è stata deliberata l'incremento delle imposte per fronteggiare il disavanzo nel settore sanitario. Tuttavia, la seduta è stata caratterizzata da tensioni interne, culminate in un acceso scontro tra il presidente Marco Marsilio (FdI) e la consigliera della Lega Carla Mannetti. Quest'ultima, visibilmente scossa, ha abbandonato la riunione, seguita dal capogruppo leghista Vincenzo D'Incecco e dal vice presidente della Giunta regionale con delega all'Agricoltura Emanuele Imprudente.