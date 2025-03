Aumento Pensioni 2025 | come cambiano gli importi grazie al PIL e ai nuovi coefficenti INPS

Leggi su .com

Ilporta con sé un incremento degli assegnistici,alla crescita del tasso di capitalizzazione utilizzato per la rivalutazione dei montanti contributivi maturati fino al 31 dicembre 2023. L’, con il messaggio n° 914 del 14 marzo, ha confermato che il nuovo tasso è stato fissato a 1,036622, pari a undel 3,6622%. Questo si traduce in una crescita dell’importo accumulato dai lavoratori nel corso della loro carriera, con effetti diretti sullefuture. Tuttavia, contestualmente, si registra una riduzione dei coefficienti di trasformazione, un elemento che impatta sull’importo finale dell’assegnostico.glicon la rivalutazionescrive il Messaggero in un articolo di oggi, l’incremento del tasso di capitalizzazione si deve alla variazione media quinquennale del Prodotto Interno Lordo, un parametro che incide direttamente sull’ammontare della pensione calcolata con il metodo contributivo.