Auguri a tutti i papà Io non festeggio non riesco Mario Occhiuto e l’amara festa del papà | Mio figlio? Lo tengo stretto nel cuore

. A quelli che possono stringere i loro figli tra le braccia. E a quelli che lino stretti nel». Si chiude con una nota amara la lettera che il senatore di Forza Italia,, scrive su Facebook in onore delladel, oggi mercoledì 19 marzo. Lui, padre di tre, ha dovuto fare i conti meno di un mese fa con la perdita delFrancesco, psicologo 30enne morto dopo essersi gettato dalla finestra di casa sua a Cosenza. «Una giornata speciale per tanti, un po’ più difficile per altri. Per me è entrambe le cose», confessa sui social. «Io non festeggerò. Non ci riuscirò».e il dolore: «Ti scava dentro, ma l’amore resta. Sempre»«Sono padre di tre figli meravigliosi. Due posso stringerli tra le braccia, uno lo abbraccio ogni giorno con il pensiero e con l’anima.