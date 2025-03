Rompipallone.it - Atp Miami, l’Italia ha il suo nuovo fenomeno: il debutto è da sogno

ha il suodel tennis: ilnell’Atp diè da.Se per rivedere in campo Jannik Sinner ci vorrà ancora un po’ di tempo, l’altoatesino tornerà a giocare a inizio maggio agli Internazionali di Roma,può godersi il suotalento: Federico Cinà. Numero 441 al mondo, ha fatto il suonel circuito Atp questa sera al primo turno del Masters 1000 di.Il palermitano classe 2007 ha fatto il suo esordio contro l’argentino Comesana, numero 67 Atp, battendolo 7-6 7-6 in un’ora e 50 minuti di gioco. Una vittoria, la prima nel circuito Atp, sofferta e sudata anche a causa di un infortunio accusato negli ultimi game del secondo set.Atp 1000, che esordio per Cinà: chi affronterà al secondo turnoI crampi accusati alla gamba sinistra e dei fastidi agli addominali hanno reso ancor più complicato e sudato il secondo set di Federico Cinà.