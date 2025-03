Oasport.it - Atletica, sarà un’Italia diversa ai Mondiali rispetto agli Europei. Assenti Iapichino e Sioli

L’italiana è pronta a scendere in pista aiindoor di Nanchino, in programma dal 21 al 23 marzo in Cina. Saranno 21 gli atleti azzurri convocati dal direttore tecnico Antonio La Torre, con una rappresentanza di 12 uomini e 9 donne. Una squadra equilibrata che include sia giovani talenti in rampa di lancio che atleti già affermati, alcuni dei quali reduci dai successiindoor di Apeldoorn.Tra i nomi di punta spiccano Andy Diaz e Zaynab Dosso, entrambi freschi campionie protagonisti delle migliori prestazionistagionali. Diaz, specialista del salto triplo, si è imposto ad Apeldoorn con un balzo di 17,71 metri, mentre Dosso ha dominato i 60 metri piani, fermando il cronometro a 7.01, nuovo record italiano.L’Italia potrà contare anche su Mattia Furlani, argento europeo nel salto in lungo, pronto a confrontarsi con i giganti della specialità.