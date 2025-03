Sport.quotidiano.net - Atletica master, il monsummanese Romanelli non si ferma più: oro nella 3km indoor

Monsummano (Pistoia), 19 marzo 2025 – Inarrestabile. Possiamo definire in questo modo il "ristoratore-marciatore" della Valdinievole, che continua a mietere allori. Continua a sorridere. IlAndrea, co-titolare dell’omonima trattoria Valdinievole Antica dai, ha conquistato il suo primo titolo italiano, M35, sulla distanza dei 3 chilometrial Pala Casali di Ancona, migliorando il proprio primato personale di 11”: ha concluso la prova, infatti, con il ragguardevole tempo di 14’16”. Una prestazione e un risultato di grande prestigio, che non può che essere ritenuto di buon auspicio in vista dei Mondiali, in programma da domenica 23 a lunedì 31 marzo prossimi a Gainesville, in Florida, negli Stati Uniti. In quell’occasione, il nostro indosserà la maglia azzurra, difendendo i colori dell’Italia di