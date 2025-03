Oasport.it - Atletica, Antonio La Torre: “Furlani, Fabbri e Weir? Non è riscatto. Diaz nel ruolo più scomodo. E Dosso…”

Giorni di vigilia per l’Italia, che dal 21 al 23 marzo sarà protagonista ai Mondiali Indoor diche si disputeranno al Cube di Nanchino (Cina). A un paio di settimane di distanza dagli Europei di Apeldoorn la nostra Nazionale tornerà nuovamente in scena per l’ultimo grande appuntamento internazionale della stagione al coperto, con l’auspicio di ottenere dei risultati di rilievo.Il DTLasi è dichiarato ottimista attraverso i canali federali: “Non abbiamo neanche fatto in tempo a disfare le valigie di Apeldoorn che ci confrontiamo di nuovo in un contesto ancora più elevato e qualificato e di nuovo questa Nazionale è una fotografia dello stato attuale del nostro movimento: ci sono protagonisti di assoluto livello, già affermati, ma anche i giovani, vedi Lando, Lazzaro, Pieroni, Bandaogo, che vogliono mettere un altro tassello nella loro formazione.