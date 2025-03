Chietitoday.it - Atessa, arrestato un imprenditore: condannato a oltre due anni di carcere

Leggi su Chietitoday.it

I carabinieri della compagnia dihannoundi 46, destinatario di un ordine di carcerazione per cumulo pene emesso dalla procura della Repubblica di Lanciano, in esecuzione di sentenze definitive.Era noto alle forze dell’ordine per una serie di reati che.