Atalanta, Zingonia si svuota: mezza squadra impegnata con le nazionali

I tre portieri Carnesecchi, Rossi e Rui Patricio, gli infortunati di breve termine Cuadrado, Posch e Sulemana oltre ai tre di lungo corso Kossounou, Scalvini e Scamacca, poi Toloi, Zappacosta, De Roon, Ederson e Brescianini. Sono questi i pochissimi giocatori di movimento che durante questa pausarestano al centro d’allenamento dell’, mentre i loro compagni sono impegnati in giro per l’Europa, anzi, per il mondo con le proprie.Sono in totale 12 gli elementi stabilmente della Primaattesi da partite inter, tra Nations League, amichevoli, qualificazioni agli Europei o ai Mondiali. Ecco tutta la panoramica., in 12 con leRaoul Bellanova è stato l’ultimo ad unirsi al gruppo azzurro a disposizione di Luciano Spalletti, che già comprendeva Daniel Maldini, Mateo Retegui e il debuttante Matteo Ruggeri con l’Italia per la doppia sfida contro la Germania (Milano, giovedì 20 marzo e Dortmund, domenica 23 marzo, entrambe alle 20:45), valida per i quarti di finale di Nations League.